Usson Usson Puy-de-Dôme, Usson « Monsieur Satie, compositeur de musique » – Spectacle musical Usson Usson Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Usson

« Monsieur Satie, compositeur de musique » – Spectacle musical Usson, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Usson. « Monsieur Satie, compositeur de musique » – Spectacle musical 2021-07-23 20:30:00 – 2021-07-23 22:30:00

Usson Puy-de-Dôme EUR 15 15 Deux comédiens, un enfant, une chanteuse et un pianiste évoquent la vie d’Erik Satie, rythmée par sa musique et ses textes. jp.amiet@orange.fr +33 6 01 42 00 92 dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Usson Étiquettes évènement : Autres Lieu Usson Adresse Ville Usson lieuville 45.5285#3.33832