Marianne Denicourt nous conte Monsieur Proust de Céleste Alabaret, et nous fait découvrir celle qui était bien plus que la gouvernante de Marcel Proust.

Céleste Albaret fut la gouvernante de Marcel Proust pendant les huit dernières années de son existence, durant lesquelles il acheva l’écriture de son chef-d’œuvre − elle est d’ailleurs une des inspirations du personnage de Françoise dans La Recherche. Jour et nuit, Céleste Albaret prendra soin de Marcel Proust. Mais plus qu’une simple gouvernante, elle fut aussi sa seule confidente et celle qui épaulera l’auteur dans la rédaction de son œuvre.Après la mort de Proust en 1922, Céleste Albaret a longtemps refusé de livrer ses souvenirs. Puis, à quatre-vingt deux ans, elle a décidé de rendre ce dernier hommage à l’homme qui lui disait : « Ce sont vos belles petites mains qui me fermeront les yeux ».Marianne Denicourt lira des extraits de Monsieur Proust, nous plongeant, comme si nous y étions, dans la chambre de Proust (qui était sa pièce d’écriture et de vie), en totale intimité avec l’homme et l’écrivain.Adaptation : Marianne Denicourt & Ivan Morane. D’après les entretiens de Céleste Albaret avec Georges Belmont.

