Monsieur Poulpe en rodage

2022-06-20 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-23 23 23 Après avoir fait ses armes à la télévision pour Nolife, chaîne spécialisée dans la culture geek sur internet, puis sur internet notamment avec le Studio Bagel pour revenir en beauté à la télévision pour le Grand Journal de Canal +, il est temps pour Mr Poulpe de s'essayer à la scène ! Un show aussi déjanté que ses Recettes Pompettes ! Retrouvez Monsieur Poulpe en rodage avec son nouveau spectacle à L'Art Dû.

