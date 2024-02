Monsieur Patrick Les Sentiers du Théâtre Beinheim, vendredi 7 juin 2024.

Monsieur Patrick, c’est Patrick Grandclément, œnologue-démonstrateur. Il parle du vin qu’il débouche, demande l’avis aux gens, explique les bases d’une dégustation. Il donne aussi son avis, sur tout… Et dérape souvent. Il n’est pas très frais, il a déjà quelques dégustations dans le nez alors il se laisse un peu aller. Il se raconte. Parle des mots du vin qui sont les mots de sa vie. On l’écoute. Sa vie un peu minable, ses femmes loupées, son addiction, ses heures de gloire. Il nous amuse. Il nous agace.

Le plus du spectacle avec BACCHUS Beinheim, nous trinquerons aux 20 ans des Sentiers.

Spectacle tout public dès 10 ans EUR.

28 Rue Principale

Beinheim 67930 Bas-Rhin Grand Est

