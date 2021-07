Paris Atelier du Plateau Paris Monsieur O Atelier du Plateau Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sylvain Julien ou plutôt Monsieur O est un petit bonhomme sec à l’énergie débordante. Pour tromper sa solitude, il fait tourner son monde avec ses cerceaux rouges. Tantôt amicale, tantôt conflictuelle, à la fois sensuelle et mystérieuse, c’est une drôle de relation que Monsieur O entretient avec ses anneaux. Cette performance, comique et enjouée ravivera les plus enthousiastes d’entre vous qui verront un acrobate-caméléon se sentir comme un poisson dans l’eau. avec : Sylvain Julien, jeu Un spectacle imaginé et interprété par Sylvain Julien – Mise en scène : Fleur Sulmont Vendredi 23 juillet – 18h

Parc de la Butte du Chapeau Rouge, 5 avenue Debidour, 75019 Paris Samedi 24 juillet, 18h Cours du 7e Art, 75019 Paris Tout public

Gratuit, en accès libre

Sylvain Julien

