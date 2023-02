Monsieur Moustache fait son cinéma ! Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Monsempron-Libos Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Monsempron-Libos EUR 4 4 Monsieur Moustache, c’est Philippe Quaillet, un animateur jeune public qui pendant plus de trente ans a baladé ses célèbres moustaches dans les salles du Gers avant de fréquenter celles du Lot et Garonne, les dernières années de sa formidable carrière professionnelle. Aujourd’hui, à la retraire, il nous fait encore profiter de son expérience et de ses connaissances en la matière.

10h15: projection de U (1h15) et échanges avec Philippe

10h15: projection de U (1h15) et échanges avec Philippe

13h30: projection de « Ma vie de courgette » (1h06) et échanges avec Philippe

