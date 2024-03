MONSIEUR MOUCH : West Cat Story Bibliothèque Vaugirard Paris, samedi 15 juin 2024.

Le samedi 15 juin 2024

de 15h00 à 16h00

.Public tout-petits et enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 11 ans. gratuit

01 48 28 77 42

Bibliotheque.vaugirard@paris.fr

West Cat Story: Opérette Rock jeune public

« Quand un jeune chat qui a beaucoup voyagé

trouve enfin le quartier où il pourra se poser, les choses ne se passent pas

tout à fait comme prévu. L’accueil de l’autre n’est pas toujours facile, et

c’est ce que vont essayer de lui faire croire les chiens et les chats de ce

quartier, englués dans leurs petites guéguerres quotidiennes. Mais la rencontre

avec un vieux chien, et leur amour commun pour la musique d’où qu’elle vienne,

va changer la donne, et les aidant à s’évader de leur condition. En espérant

que leur voyage intérieur en chansons suffise à adoucir les mœurs… »

Ce conte chanté, destiné à être un véritable

concert vivant pour les enfants, fera aboyer les papas, et feuler les

mamans ! Un moment convivial et festif à passer en famille. Spectacle

Jeune public (et punks à chats !).

Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015

