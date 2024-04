Monsieur Mouch : L’Affaire Grand Méchant Loup TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, vendredi 12 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-12 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie : 02 40 12 12 28

Théâtre/humour. Récit du procès en révision accordé au Grand Méchant Loup, grâce à de nouveaux éléments dans le double meurtre pour lequel il est déjà condamné. C’est la véritable histoire du Petit Chaperon Rouge et de Mère-grand, enfin dévoilée. Jean de La Fontaine en expert psychiatrique, Charles Perrault en flic à la retraite, l’ainé des petits cochons et autres victimes du Loup, lui ayant survécu, se succèdent à la barre pour témoigner. Ce récit fou et décalé est ponctué d’inserts sonores, venant d’une petite radio de cuisine, qui font parfois basculer le narrateur dans l’incarnation des personnages du drame qui se joue : reporters, avocats, témoins et commentateurs… Écrit et interprété par Monsieur Mouch Tout public à partir de 12 ans Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/