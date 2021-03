Couëron Théâtre Boris-Vian Loire-Atlantique, Nantes Monsieur, Monsieur – par le Théâtre pour 2 mains – Saison Théâtre Boris Vian – ANNULÉ Théâtre Boris-Vian Couëron Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Monsieur, Monsieur – par le Théâtre pour 2 mains – Saison Théâtre Boris Vian – ANNULÉ Théâtre Boris-Vian, 20 mars 2021-20 mars 2021, Couëron. 2021-03-20 Représentation annulée

Horaire : 11:00 11:35

Gratuit : non 5 € BILLETTERIES à partir du 17 septembre 2020 :- www.ville-coueron.fr- au théâtre Boris Vian, 1 bis rue Jean Rostand à Couëron ou par téléphone 02 40 38 58 80 (mardi au vendredi de 15h à 18h, samedis de spectacle de 10h à 12h30 et de 15h à 18h, dimanches de spectacle de 15h30 à 17h)- billetterie.theatre@mairie-coueron.fr Représentation annulée Marionnette et objet Librement inspiré des albums de Claude Ponti, l’auteur nous raconte l’histoire peu banale d’un homme banal. Seul sur scène, manipulateur de rêves et jongleurs d’images, Monsieur, Monsieur rayonne et fait de son costume le décor de son monde. Cet homme-théâtre ouvre la porte de son jardin secret où il cultive l’amour, les voyages, les chapeaux à secrets…Direction artistique, jeu et marionnette : Pascal VergnaultMise en scène : François ParmentierMusique : Frédéric Di Crasto Durée : 35 min. Jeune public à partir de 2 ans Théâtre Boris-Vian Rue Jean Rostand Couëron

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Boris-Vian Ville Couëron