Monsieur, Madame : l’expo pop arrive à Paris Paris Montreuil Expo, 29 mars 2023, Montreuil.

Du lundi 27 mars 2023 au dimanche 21 mai 2023 :

samedi

de 10h00 à 21h00

mercredi, dimanche

de 10h00 à 19h00

.Tout public. payant

Madame Lumineuse, Monsieur Grognon et leurs amis débarquent tout près de la capitale pour une expo colorée. Aventures adulées par toute une génération, retrouvez vos personnage préférés pour un rendez-vous immersif et fun.

Une exposition ludique et interactive

Parcourez 6 salles thématiques : La Grande Galerie, le Palais de Madame Princesse, les Vacances chez les Monsieur Madame, les Odeurs de Bonne-Entente, la Symphonie de Trembleville et la bibliothèque des Sourires ; et participez en famille à des activités sur les 5 sens.

Une immersion dans le monde coloré des Monsieur Madame

De la salle des miroirs à la maison à l’envers, en passant par les murs de peluches, découvrez l’univers imaginaire et farfelu de ces personnages qui personnifient les émotions humaines et qui ont bercé notre enfance.

Plus de 50 ans d’histoire

De l’histoire de l’auteur des livres Roger Hargreaves au succès mondial des Monsieur Madame, apprenez comment l’idée de ces livres pour enfants est née et comment le projet a pris de l’ampleur au fil du temps.

Une expérience divertissante à tester en famille

L’exposition Monsieur Madame a été conçue pour passer un moment amusant et éducatif avec vos enfants à deux pas de Paris. Par le biais de jeux et d’installations interactives, faites découvrir ces livres positifs et inclusifs à vos bambins.

Paris Montreuil Expo 128 rue de Paris 93100 Montreuil

