DJ ATEMI MONSIEUR MACHIN Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

DJ ATEMI Vendredi 24 novembre, 20h30 MONSIEUR MACHIN

Quand il ne décoche pas ses tirs de DJ , il tape dans le mille avec le projet Blackbush Orchestra. Producteur de musique sans frontières et sans étiquette, il sort « Famiglia EP » sur Beauty & the Beat Records. Enfin, Atemi oeuvre depuis de nombreuses années au sein du collectif Abstrack avec qui il organise de nombreuses soirées et oeuvre à promouvoir la fête libre.

Mixcloud

MONSIEUR MACHIN 5 rue Saint-Léonard, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.mixcloud.com/ateminastykanasta/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

DJ set