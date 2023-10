PAULETTE SAUVAGE MONSIEUR MACHIN Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

PAULETTE SAUVAGE Jeudi 23 novembre, 20h30 MONSIEUR MACHIN

Paulette Sauvage est à l’origine du collectif queer Gazole Inc. qui organise notamment les soirées Pinkwashing. Elle use de la techno comme d’une lance et d’un bouclier, elle aime moduler les contradictions. Ses sets oscillent entre le chaud et le froid, la vitesse et la lenteur. Une techno deep et désarticulée, le tout, avec un groove inattendu. Les musiques du passé rencontrent celles du futur et nous font sentir infiniment vivant.e.s.

Soundcloud

Facebook

MONSIEUR MACHIN 5 rue Saint-Léonard, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« data »: {« author »: « Paulette Sauvage », « cache_age »: 86400, « description »: « Co founder of Gazole Inc collective LGBTQ+ Party called PINKWASHING booking : gazolinc@gmail.com FB Gazole Inc : https://www.facebook.com/gazoleinc Insta Gazole Inc : https://www.instagram.com/gazol », « type »: « rich », « title »: « Paulette Sauvage », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-000276794218-p9zn4q-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/paulette-sauvage », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/paulette-sauvage », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/paulette-sauvage »}, {« link »: « https://www.facebook.com/paulettesauvage »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:59:00+01:00

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:59:00+01:00

DJ set Techno