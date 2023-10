DISCO LOWCOST MONSIEUR MACHIN Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

DISCO LOWCOST Jeudi 23 novembre, 20h30 MONSIEUR MACHIN

Le blason Discolowcost pourrait dissimuler derrière lui toute une famille unie par les liens de la danse. Pourtant, il n’en est rien. Discolowcost, c’est simplement l’histoire d’un gars ayant laissé ses œillères au vestiaire.L’éclectisme musical coule dans ses veines. Et ce trait de caractère ne cesse de se propager dans tous les clubs qu’il investit pour une nuit. Discolowcost rend à la fête ses lettres de noblesse.Alors low-cost dans l’état d’esprit, peut-être. Mais haut de gamme dans le choix des armes à danser, toujours.

Soundcloud

MONSIEUR MACHIN 5 rue Saint-Léonard, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« data »: {« author »: « discolowcost », « cache_age »: 86400, « description »: « > Next : u2022 12/01/23 : Biennales Internationales du Spectacle @ Lieu Unique (Nantes) u2022 31/03/23 : Festival Variations @ Lieu Unique (Nantes) … », « type »: « rich », « title »: « discolowcost », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-RTGQrCbAftCkHMcc-BQlqNw-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/discolowcost », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/discolowcost », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « http://soundcloud.com/discolowcost »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:59:00+01:00

2023-11-23T20:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:59:00+01:00

Dj set