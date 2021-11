Nantes MONSIEUR MACHIN Loire-Atlantique, Nantes BAMBA CREW MONSIEUR MACHIN Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vendredi 26 novembre, 20h30 BAMBA CREW * Actif depuis 2015, Le Bamba Crew est un collectif de Djs pronant le métissage sonore et la Global music sous toutes ses facettes. Leurs Dj sets eclectiques et progressifs ont confirmé la force du crew d’allier avec aisance découvertes, underground et dancefloor. Organisateur du festival ED MUNDO, ils explosent les frontières musicales toujours à la recherche de nouvelles connexions. https://www.facebook.com/bambacrew44 https://www.instagram.com/le_bamba_crew/?hl=fr *

vendredi 26 novembre – 20h30 à 23h50

* MONSIEUR MACHIN 5 rue Saint-Léonard, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Crédits :

