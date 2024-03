Monsieur le Curé fait sa crise…. à Libourne le 8 juin ! Eglise Saint Jean de Libourne (33500) Libourne, samedi 8 juin 2024.

Monsieur le Curé fait sa crise…. à Libourne le 8 juin ! Adaptation du roman best-seller éponyme, publié en 2016.

Une fable passionnante, drôle et qui fait du bien, où on rit, où on éveille les consciences sur les réalités de la vie d’un prêtre en paroisse. Samedi 8 juin, 20h00 Eglise Saint Jean de Libourne (33500) Tarifs de 15,5€ à 25 €, achat des billets en ligne uniquement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T20:00:00+02:00 – 2024-06-08T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T20:00:00+02:00 – 2024-06-08T22:00:00+02:00

Synopsis

L’abbé Benjamin Bucquoy n’en peut plus : les bonnes dames de la paroisse se détestent, une pétition est lancée contre lui, son évêque ne l’écoute plus… Quand il apprend que le poste dont il rêvait est offert à un autre, il craque…et disparaît.

C’est le début d’une aventure tendre et lumineuse où derrière le comique des situations perce un questionnement de fond : quel est le cœur de notre vocation, comment y rester fidèle malgré la lourdeur du quotidien ?

A noter

Ouverture des portes à 19h45.

Prévoir d’arriver 30 minutes en avance pour le contrôle des billets.

Les personnes qui choisissent le tarif adhérent s’engagent à être à jour de leur adhésion AFC 2024 dans l’une des 2 AFC de Girond. Nous insistons sur le fait qu’il s’agit bien de la cotisation 2024, payable à partir du 1er janvier 2024.

En cas de non adhésion alors que vous avez choisi le tarif adhérent, vous ne serez accepté dans l’église qu’à la condition de payer le tarif normal. Nous ne pourrons malheureusement accepter d’adhésions le jour du spectacle, notre équipe sera dédiée à l’accueil et à la vérification des billets.

Adhésions ou renouvellements possibles via ce lien.

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=L7leOUOmY3Q

Spectacle humour