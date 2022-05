MONSIEUR K ET SON GÉNIAL IMPÉROCTON

Sous la direction éclairée des membres de l’A.B.B.O. (Association des Bucoliques Buveurs Octonais), vous participerez à la conception de machines utopiques à refaire le monde… Gratuit / Tout public Venez défier Monsieur K, le célèbre caricaturiste du journal « La Pieuvre », dans une ambiance chaleureuse ! Il vous présentera son Impérocton, machine bizarre composée d’impro dessinée et d’apéro !

Sous la direction éclairée des membres de l’A.B.B.O. (Association des Bucoliques Buveurs Octonais), vous participerez à la conception de machines utopiques à refaire le monde… Gratuit / Tout public dernière mise à jour : 2022-04-07 par

