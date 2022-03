Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran Nogent-sur-Vernisson, 30 septembre 2022, Nogent-sur-Vernisson.

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran Nogent-sur-Vernisson

2022-09-30 20:30:00 20:30:00 – 2022-09-30

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran est un récit initiatique, drôle, tendre et philosophique qui a fait le tour du monde et qui est inscrit dans l’émotion intime de chacun d’entre nous.

Paris, les années 60. Momo, un petit garçon juif de douze ans, devient l’ami du vieil épicier arabe de la rue Bleue pour échapper à une famille sans amour. Mais les apparences sont trompeuses : Monsieur Ibrahim, l’épicier, n’est pas arabe, la rue Bleue n’est pas bleue et la vie ordinaire peut-être pas si ordinaire…

L’histoire tendre et drôle d’un gamin au franc-parler et de l’épicier arabe de sa rue. Comme échapper à la solitude, à la malédiction du malheur ? Comment apprendre à sourire ?

Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran est un récit initiatique, drôle, tendre et philosophique qui a fait le tour du monde et qui est inscrit dans l’émotion intime de chacun d’entre nous.

Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran est un récit initiatique, drôle, tendre et philosophique qui a fait le tour du monde et qui est inscrit dans l’émotion intime de chacun d’entre nous.

Paris, les années 60. Momo, un petit garçon juif de douze ans, devient l’ami du vieil épicier arabe de la rue Bleue pour échapper à une famille sans amour. Mais les apparences sont trompeuses : Monsieur Ibrahim, l’épicier, n’est pas arabe, la rue Bleue n’est pas bleue et la vie ordinaire peut-être pas si ordinaire…

L’histoire tendre et drôle d’un gamin au franc-parler et de l’épicier arabe de sa rue. Comme échapper à la solitude, à la malédiction du malheur ? Comment apprendre à sourire ?

OTGS

Nogent-sur-Vernisson

dernière mise à jour : 2022-03-18 par