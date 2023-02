MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN LE COLISEE LENS Catégories d’Évènement: Lens

MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN. Un spectacle à la date du 2023-05-05 au 2023-05-05 20:00. Tarif : 27.2 27.2 euros. LE COLISEE LENS Pas-de-Calais . THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE présente : ce spectacle. Après une tournée triomphale de 150 représentations qui a mené son auteur-interprète aux 4 coins du monde, le spectacle revient enfin entournée dans toute la France !Paris, les années 60, Momo, un garçon juif de douze ans, devient l'ami du vieil épicier arable de rue Bleue pour échapper à une famille sans amour. Mais les apparences sont trompeuses : Monsieur Ibrahim n'est pas arabe, la rue Bleue n'est pas bleue et la vie ordinaire peut-être pas si ordinaire…Comment échapper à la solitude, à la malédiction du malheur ? Comment apprendre à sourire ?L'histoire tendre et drôle d'un gamin au franc-parler et de l'épicier arabe de sa rue revit, ici, exceptionnellement interprétée par son auteur.De et avec Eric-Emmanuel SCHMITT.PMR : 03 21 69 08 18Tarif réduit pour : chômeurs, seniors + de 65 ans, jeunes – de 26 ans.. Eric-Emmanuel Schmitt

Paris, les années 60, Momo, un garçon juif de douze ans, devient l’ami du vieil épicier arable de rue Bleue pour échapper à une famille sans amour. Mais les apparences sont trompeuses : Monsieur Ibrahim n’est pas arabe, la rue Bleue n’est pas bleue et la vie ordinaire peut-être pas si ordinaire…

Comment échapper à la solitude, à la malédiction du malheur ? Comment apprendre à sourire ?

L’histoire tendre et drôle d’un gamin au franc-parler et de l’épicier arabe de sa rue revit, ici, exceptionnellement interprétée par son auteur.

De et avec Eric-Emmanuel SCHMITT. PMR : 03 21 69 08 18

