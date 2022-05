Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran

2022-06-10 – 2022-06-10 Tragi-comédie d'Éric Emmanuel SCHMITT Seul en scène interprété par Jean-François MARECHAL – Théâtre de L'Imprévu de BARDOS Paris 1960. Momo, douze ans, mal aimé, vivant seul avec son père, devient l'ami de Monsieur IBRAHIM, vieil épicier arabe de la rue Bleue. Mais les apparences sont trompeuses : Monsieur Ibrahim n'est pas arabe, la rue Bleue n'est pas bleue et la vie ordinaire ….peut-être pas si ordinaire.

