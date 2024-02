MONSIEUR HENRI – TOME 1 LA LUNA NEGRA Bayonne, vendredi 24 mai 2024.

“ Oyez, oyez ! Françaises, Français. Gens de gauche, gens de droite et électeurs d’Anne Hidalgo.L’heure est venue de dresser, en toute bonne foi, un bilan mesuré de 2000 ans de félonies. Alors on respire un grand coup et on replonge dans les livres d’Histoire de notre enfance, le sourire aux lèvres (c’est nécessaire), et les yeux grands ouverts (c’est également nécessaire, mais plus rare). A la croisée de la conférence, du one man show, et du spectacle complet, Monsieur Henri nous prend par la main pour revisiter l’Histoire de France dans un tourbillon drolatique.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-24 à 20:30

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64