Oyez, oyez. Françaises, Français. Gens de gauche, gens de droite, frères désabusés et soeurs désespérées.

Conférence théâtrale en 2 épisodes

Alors on respire un grand coup et on replonge dans les livres d’Histoire de notre enfance, le sourire aux lèvres (c’est nécessaire), et les yeux grands ouverts.

De Judas à Manuel Valls, ou de Néron à Marine Le Pen, rions ensemble de l’Histoire de France racontée par les vaincus.

EPISODE 1 les mercredis (semaines impaires) à 21h

Histoire du centre gauche de Judas à Manuel Valls

EPISODE 2 les mercredis (semaines paires) à 19h

Quand la droite se lâche, de Néron à Marine Le Pen

