Saint-Gély-du-Fesc Hérault Saint-Gély-du-Fesc Samedi 19 mars au Golf de Coulondres (St Gely du Fesc) MONSIEUR GOLF TOUR 18 trous en Scramble à deux, sur le parcours Puech

Remise des prix avec de nombreux lots ; Concours mis en place sur le parcours ; Tirage au sort Ouvert à tous et toutes !

Date limite d’inscription : 17 mars, à 12h

