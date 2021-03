Toulouse Salle Nougaro Toulouse Annulé / Monsieur Fraize Salle Nougaro Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

**Ce spectacle du 30 mars 2021 est annulé.** **** ### Humour Monsieur Fraize, un personnage singulier, déconcertant, arrivé sur scène comme une plaque de verglas en plein désert. Une sorte d’énigme qui décide de se livrer au public en toute naïveté et qui dévoile un univers ultra-sensible où s’entremêlent les non-dits, le doute et la cruauté du quotidien. Il fait exister son personnage dans une forme d’humour très personnelle en prenant le risque de l’absurde, en jouant sur les silences, les peurs de son personnage, les répétitions et en privilégiant la gestuelle et les postures de son clown. ![]() ### Plus d’infos [Site de la Salle Nougaro](http://www.sallenougaro.com/spip.php?article365) //www.youtube.com/embed/i1EFZaoqZ_w

De 24 € à 26 €

Culture Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-30T20:30:00 2021-03-30T22:30:00

