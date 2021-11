Monsieur Crescendo Conservatoire, 5 mars 2022, Tourcoing.

Monsieur Crescendo

Conservatoire, le samedi 5 mars 2022 à 18:00

Monsieur Crescendo tisse l’histoire complexe de Rossini en tant que compositeur dont le talent et l’humanité ont changé le cours de l’histoire de la musique. Les critiques français l’ont baptisé « Monsieur Crescendo » afin de minimiser et influencer l’adoration qu’avait le public pour le Maestro… Il en a été autrement. Les compositions de musique de chambre de Rossini ont évolué tout au long de sa vie, en traitant des sujets les plus légers (voire triviaux) aux sommets de la philosophie. Ce programme est un voyage qui commence avec les chansons françaises et les compositions pour piano de la fin de sa vie et qui termine avec ses débuts italiens. Il est présenté par un des ténors les plus convoités de sa génération, Michael Spyres et par Mathieu Pordoy, pianiste acclamé dans les salles les plus prestigieuses.

6€ à 10€

Entre le Carnegie Hall de New-York et la Philharmonie de Hambourg, Michael Spyres et Mathieu Pordoy font étape à Tourcoing !

Conservatoire 4 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



