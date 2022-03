Monsieur Carnaval fait son grand retour à Castanet ! Castanet-Tolosan, 3 avril 2022, Castanet-Tolosan.

_Après trois ans d’absence, c’est le retour du roi Carnaval et de son cortège de chars dans les rues de notre ville ! Dimanche 3 avril, déguisez-vous et rejoignez, de 14h30 à 18h, les enfants et animateurs des ALAE, les associations partenaires de l’événement et les artistes, pour une déambulation haute en couleurs et musiques et ponctuée de surprises, de l’entrée du parc des Fontanelles au parc de la Mairie, en passant par l’esplanade de l’espace Jacques Brel._ **Rendez-vous dès 14h30 au parc des Fontanelles,** où vous serez accueillis en musique par la fanfare des Frères Pouetards ! **Départ du cortège à 15h pour la déambulation** avenue Pierre Mendès-France : les 8 chars fabriqués par les enfants et animateurs des ALAE et les associations, escorteront le Roi Carnaval accompagnés par la compagnie de cirque Horizons croisés et sa disco-mobile, les Rogers Brass et leur répertoire de musiques swing, funk et de chansons créoles inspirées de la New Orleans. **16h pause-surprise sur l’esplanade de l’espace Jacques-Brel,** concoctée par les ALAE et concert des ensembles musique actuelle et jazz de l’école de musique de la MJC **17h au Parc de la mairie** le spectacle de la Cie Horizons croisés et les Rogers Brass clôturera cette après-midi de fête. ### **Pour préparer le carnaval :** Samedi 2 avril de 14h à 18h : MJC / Square des Frères Lumières Atelier décoration de vélos pour le carnaval Participation libre et ouverte à tous sur réservation à [[coordination@mjccastanet.fr](coordination@mjccastanet.fr)](coordination@mjccastanet.fr) Plus d’informations sur [[www.mjc-castanet-tolosan.fr](www.mjc-castanet-tolosan.fr)](www.mjc-castanet-tolosan.fr)

