MONSIEUR BLANCHETTE ET LE LOUP Le Prisme Élancourt

Le Prisme, le samedi 22 mai à 17:00

Compagnie Périphériques – dès 8 ans – Monsieur est un éleveur de chèvres qui, tous les matins, se rend compte qu’une nouvelle chèvre s’est échappée de sa ferme pour aller rejoindre son voisin, Le Loup. Lorsque la dernière bête du troupeau disparaît, Monsieur décide de se consacrer à une unique chèvre, Blanchette. Mais Le Loup n’a pas dit son dernier mot… Le public se retrouve alors partie intégrante du spectacle en constituant à la fois l’enclos de Blanchette mais aussi les témoins et voisins du Loup et de Monsieur. Un échange ludique entre comédiens et spectateurs, qui réadapte avec brio La Chèvre de Monsieur Seguin. À LA FERME DU MOUSSEAU – Durée : 1h suivi d’un temps d’échanges Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 6,00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-22T17:00:00 2021-05-22T19:00:00

