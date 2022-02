Monsieur Blanc Bourgueil Bourgueil Catégories d’évènement: Bourgueil

Indre-et-Loire

Monsieur Blanc Bourgueil, 9 mars 2022, Bourgueil. Monsieur Blanc Bourgueil

2022-03-09 15:00:00 – 2022-03-09 15:45:00

Bourgueil Indre-et-Loire 4 EUR 4 Spectacle Jeune Public ( 3 à 6 ans)

Monsieur Blanc Cie Générale des Mômes Monsieur Blanc est peintre. Monsieur Blanc peint en blanc, Tout le temps.

Mais dans son tableau tout blanc, évidemment, vit une créature mystérieuse

Mi-chat, mi-curseur

La voilà… Elle arrive. Et avec elle parfois comme un bouquet de fleurs, parfois comme un bouquet final, les couleurs ! Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières Monsieur Blanc est peintre. Monsieur Blanc peint en blanc, Tout le temps.

Mais dans son tableau tout blanc, évidemment, vit une créature mystérieuse

Mi-chat, mi-curseur

La voilà… Elle arrive. Et avec elle parfois comme un bouquet de fleurs, parfois comme un bouquet final, les couleurs ! Spectacle Jeune Public ( 3 à 6 ans)

Monsieur Blanc Cie Générale des Mômes Monsieur Blanc est peintre. Monsieur Blanc peint en blanc, Tout le temps.

Mais dans son tableau tout blanc, évidemment, vit une créature mystérieuse

Mi-chat, mi-curseur

La voilà… Elle arrive. Et avec elle parfois comme un bouquet de fleurs, parfois comme un bouquet final, les couleurs ! Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières Monsieur Blanc

Bourgueil

dernière mise à jour : 2022-02-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bourgueil, Indre-et-Loire Autres Lieu Bourgueil Adresse Ville Bourgueil lieuville Bourgueil Departement Indre-et-Loire

Bourgueil Bourgueil Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourgueil/

Monsieur Blanc Bourgueil 2022-03-09 was last modified: by Monsieur Blanc Bourgueil Bourgueil 9 mars 2022 Bourgueil Indre-et-Loire

Bourgueil Indre-et-Loire