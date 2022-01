Monsieur a bien changé L’Alliage Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Monsieur a bien changé L’Alliage, 10 mars 2022, Olivet. Monsieur a bien changé

du jeudi 10 mars au dimanche 13 mars à L’Alliage

Le riche industriel Grégoire Delaffut s’enfuit du domicile conjugal le jour de la signature du contrat de mariage de sa fille. Pour Eugénie, son épouse, c’est la catastrophe : le mariage risque d’être compromis, le qu’en-dira-t-on… Bref, il faut une solution d’urgence pour pallier la disparition de Grégoire. On lui trouve une doublure. Mais quelle doublure ! Durée : 1h30. Tout public. Tarifs : adultes 10€ – enfants à partir de 12 ans 5€ – gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie sur place et sur [https://www.helloasso.com/associations/les-comediens-d-olivet](https://www.helloasso.com/associations/les-comediens-d-olivet) L’Alliage, salle de spectacle

Sur réservation

Comédie de Jean-Pierre Audier, par les Comédiens d’Olivet L’Alliage 1 rue Michel Roques – 45160 OLIVET Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:30:00 2022-03-10T22:00:00;2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T22:00:00;2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:00:00;2022-03-13T16:00:00 2022-03-13T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu L'Alliage Adresse 1 rue Michel Roques - 45160 OLIVET Ville Olivet lieuville L'Alliage Olivet Departement Loiret

L'Alliage Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/

Monsieur a bien changé L’Alliage 2022-03-10 was last modified: by Monsieur a bien changé L’Alliage L'Alliage 10 mars 2022 L'Alliage Olivet Olivet

Olivet Loiret