Rendez-vous aux jardins – Jardin médiéval du prieuré Place du 14 juillet, 3 juin 2023, Monsempron-Libos.

Thème 2023 « Les musiques du jardin ».

Ce thème évoque les multiples sons entendus dans les jardins : chants des oiseaux, sons d’autres animaux, bruits de l’eau, du vent, des plantes, etc. Ce jardin d’inspiration médiévale, composé de 16 carrés, a été créé par l’association des « Amis du prieuré ».

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00.

Place du 14 juillet Prieuré Saint Géraud

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Theme 2023 “The music of the garden”.

This theme evokes the multiple sounds heard in the gardens: birdsong, sounds of other animals, sounds of water, wind, plants, etc. This medieval-inspired garden, made up of 16 squares, was created by the « Friends of the priory » association.

Tema 2023 « Música del jardín ».

Este tema evoca los numerosos sonidos que se oyen en los jardines: el canto de los pájaros, los sonidos de otros animales, los sonidos del agua, del viento, de las plantas, etc. Este jardín de inspiración medieval, compuesto por 16 plazas, fue creado por la asociación « Amigos del Priorato »

Thema 2023 « Die Musik des Gartens ».

Dieses Thema bezieht sich auf die vielen Geräusche, die in Gärten zu hören sind: Vogelgesang, Geräusche anderer Tiere, Geräusche von Wasser, Wind, Pflanzen etc. Dieser mittelalterlich inspirierte Garten, der aus 16 Quadraten besteht, wurde von der Vereinigung « Amis du prieuré » angelegt

