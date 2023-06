Festival de jazz « 24 heures du swing » Monségur, 7 juillet 2023, Monségur.

Monségur,Gironde

Le festival de tous les jazz pour tous les âges s’est fait une place au soleil de juillet dans le paysage sud-girondin depuis plus de trente ans. Se voulant accessible à tous, empli de bonne humeur et de convivialité, il a su attirer un vaste public autour des plus grands artistes de jazz et des musiques improvisées : Stéphane Grappelli, Claude Bolling, Didier Lockwood, Maceo Parker, Lucky Peterson, Rhoda Scott, Dee Dee Bridgewater, et tant d’autres !.

2023-07-07 à ; fin : 2023-07-09 . EUR.

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For over thirty years, this festival of jazz for all ages has been a fixture on the southern Gironde landscape. Designed to be accessible to all, full of good humor and conviviality, it has attracted a vast audience to the greatest artists in jazz and improvised music: Stéphane Grappelli, Claude Bolling, Didier Lockwood, Maceo Parker, Lucky Peterson, Rhoda Scott, Dee Dee Bridgewater, and so many others!

Desde hace más de treinta años, este festival de jazz para todas las edades se ha convertido en una cita ineludible en el paisaje del sur de Gironda. Concebido para ser accesible a todos, lleno de buen humor y convivencia, ha atraído a un público numeroso a los más grandes artistas del jazz y de la música improvisada: Stéphane Grappelli, Claude Bolling, Didier Lockwood, Maceo Parker, Lucky Peterson, Rhoda Scott, Dee Dee Bridgewater, ¡y tantos otros!

Das Festival de tous les jazz pour tous les âges hat sich seit über dreißig Jahren einen Platz an der Julisonne in der Landschaft von Süd-Gironde erobert. Mit seinem Anspruch, für alle zugänglich zu sein und von guter Laune und Geselligkeit erfüllt zu sein, hat es ein breites Publikum um die größten Künstler des Jazz und der improvisierten Musik herum angezogen: Stéphane Grappelli, Claude Bolling, Didier Lockwood, Maceo Parker, Lucky Peterson, Rhoda Scott, Dee Dee Bridgewater und viele andere!

Mise à jour le 2023-06-06 par OT de l’Entre-deux-Mers