La doudou party! soirée des diversités Foyer Municipal, 6 mai 2023, Monségur.

Encore une soirée dansante et enflammée sous le signe des diversités : La doudou Party!(Aimons-nous)

Evènement ouvert à tous, aux célibataires, aux amoureux , venez aussi entre amis mais surtout …Venez déguisés! Licorne, fluo, flashy, en rose, en extravagant, en ours en peluche, dinosaures ou télétubbies…

Il y aura des lots pour les deux meilleurs déguisements !

Ambiance assurée par DJ O’SKAN pour danser tout au long de la nuit!.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 03:00:00. EUR.

Foyer Municipal Rue porte de La Réole

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Another dance party under the sign of diversities: The doudou Party (Let’s love each other)

Event open to all, singles, lovers, come with friends but especially … Come dressed up! Unicorn, fluorescent, flashy, pink, extravagant, teddy bear, dinosaurs or teletubbies …

There will be prizes for the two best disguises!

DJ O’SKAN will be there to dance all night long!

Otra fiesta de baile bajo el signo de la diversidad: La Fiesta doudou (Amémonos)

Este evento está abierto a todos, solteros, amantes, amigos, pero sobre todo… ¡ven disfrazado! Unicornio, fluorescente, llamativo, rosa, extravagante, osito de peluche, dinosaurios o teletubbies…

¡Habrá premios para los dos mejores disfraces!

DJ O’SKAN bailará toda la noche

Ein weiterer feuriger Tanzabend im Zeichen der Vielfalt: die Doudou Party (Aimons-nous)!

Diese Veranstaltung ist für alle offen, für Singles, Verliebte, Freunde, aber vor allem … kommen Sie verkleidet! Einhorn, fluoreszierend, schrill, in Rosa, extravagant, als Teddybär, Dinosaurier oder Teletubbies?

Für die beiden besten Kostüme gibt es Preise zu gewinnen!

DJ O’SKAN sorgt für die richtige Stimmung, damit Sie die ganze Nacht lang tanzen können!

Mise à jour le 2023-04-14 par OT de l’Entre-deux-Mers