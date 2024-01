Les Fines Gueules Monségur, dimanche 25 février 2024.

Les Fines Gueules Monségur Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25

fin : 2024-02-25

Une journée gourmande, locavore et passionnée avec cette foire au bon gras qui célèbrera le bien manger, les produits de qualité et la bonne santé. Découvrez une trentaine de producteurs locaux, et si le cœur vous en dit, participez au concours de la meilleure garbure (sur inscription).

Place Robert Darniche

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine finesgueules@monsegur-tourisme.fr



