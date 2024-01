Marché hebdomadaire du mardi à Monségur Monségur, mardi 13 février 2024.

Marché hebdomadaire du mardi à Monségur Monségur Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 08:00:00

fin : 2024-02-13 13:00:00

Chaque mardi se tient un petit marché hebdomadaire à Monségur (moins de 10 exposants). Vous y trouverez quelques exposants pour vos courses quotidienne, avec des produits du terroir, fruits et légumes et traiteurs. Ce marché se tient sous la halle.

Halle de la place Robert Darniche

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’événement Marché hebdomadaire du mardi à Monségur Monségur a été mis à jour le 2024-01-18 par OT de l’Entre-deux-Mers