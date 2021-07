Monsac Monsac Dordogne Dordogne, Monsac Soirée concert avec SO LUNE et Baz&TM Monsac Dordogne Monsac Catégories d’évènement: Dordogne

Soirée concert avec SO LUNE et Baz&TM Monsac Dordogne, 5 août 2021 19:00, Monsac. Jeudi 5 août, 19h00 5€ (12 ans et plus) http://bit.ly/solune-monsac SO LUNE et Baz&TM @ Monsac Dans le parc ombragé de la salle des fête de Monsac, Baz & The Mechanics, un duo folk / pop de Bergerac débutera la soirée, puis ce sera au tour de SO LUNE de nous entrainer dans un voyage délicieusement coloré par le violoncelle et le chant de Romane, au rythme des machines de Joseph. Buvette et restauration légère tout au long de la soirée. Monsac Dordogne Monsac 24440 Monsac Dordogne jeudi 5 août – 19h00 à 23h00

Détails Heure : 19:00 - 23:00 Catégories d'évènement: Dordogne, Monsac