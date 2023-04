FOIRE DU PRINTEMPS Avenue de la Gare, 4 juin 2023, Mons.

Foire de printemps anciennement fête de la cerise de 9h à 19h. Artisanat et produits du terroir, restauration sur place, spectacles, vide-grenier et animations.

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . .

Avenue de la Gare

Mons 34390 Hérault Occitanie



Spring Fair formerly known as the Cherry Festival from 9am to 7pm. Handicrafts and local products, on-site catering, shows, garage sale and animations

Feria de primavera, antigua fiesta de la cereza, de 9.00 a 19.00 horas. Artesanía y productos locales, restauración in situ, espectáculos, venta de garaje y animación

Frühlingsmesse, früher Kirschenfest, von 9 bis 19 Uhr. Kunsthandwerk und regionale Produkte, Essen und Trinken vor Ort, Aufführungen, Flohmarkt und Unterhaltung

Mise à jour le 2023-04-20 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC