BIO ORB – DÉMONSTRATION DE DISTILLATION 166 avenue de Bédarieux,, 22 avril 2023, Mons.

Portes ouvertes de notre coopérative et de notre distillerie pour vous présenter nos produits et assister à quelques distillations au cours de la journée. Une vingtaine de producteurs et productrices locaux, artisants et artisanes, associations seront presents. Soutenons l’agriculture paysanne et l’économie locale !.

2023-04-22 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-22 19:00:00. .

166 avenue de Bédarieux,

Mons 34390 Hérault Occitanie



Open house of our cooperative and our distillery to present you our products and to attend some distillations during the day. About twenty local producers, craftsmen and craftswomen, associations will be present. Let’s support the peasant agriculture and the local economy !

Puertas abiertas de nuestra cooperativa y nuestra destilería para presentar nuestros productos y asistir a algunas destilaciones durante la jornada. Estarán presentes una veintena de productores locales, artesanos y asociaciones. ¡Apoyemos la agricultura y la economía locales!

Tag der offenen Tür unserer Kooperative und unserer Brennerei, um Ihnen unsere Produkte vorzustellen und im Laufe des Tages einigen Destillationen beizuwohnen. Rund zwanzig lokale Produzenten und Produzentinnen, Handwerker und Handwerkerinnen, Vereine und Verbände werden anwesend sein. Unterstützen Sie die bäuerliche Landwirtschaft und die lokale Wirtschaft!

