Des gens, de la poésie Samedi 18 mars 2023, 14h00 Mons-en-Barœul / Bibliothèque

Un après-midi tout en poésie pour fêter l’arrivée du printemps ! handicap moteur mi Mons-en-Barœul / Bibliothèque 2 Rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France [Samedi, ça me dit !] L’artiste Sophie Land (@SaSo) explore les liens du vivant avec ses oreilles grandes ouvertes et son micro, sa voix qui chante et qui discute… les mains sur ses instruments de musique pour accompagner le tout.

Elle vous accueille en famille à la bibliothèque tout un après-midi dans son « Bureau de la poésie » pour :

Créer des poèmes à enregistrer

S’essayer à des lectures à plusieurs voix

Proposer des surprises musicales et chantées… !

