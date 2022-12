La Petite Fabrique du bal des monstres Mons-en-Barœul / Bibliothèque Mons-en-Barœul Catégories d’évènement: Mons-en-Barœul

Nord

La Petite Fabrique du bal des monstres Mons-en-Barœul / Bibliothèque, 25 février 2023, Mons-en-Barœul. La Petite Fabrique du bal des monstres Samedi 25 février 2023, 10h30, 15h30 Mons-en-Barœul / Bibliothèque

Gratuit, sur réservation

Le carnaval du bal des monstres approche ! handicap moteur mi Mons-en-Barœul / Bibliothèque 2 Rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France [Samedi, ça me dit !] Depuis plusieurs mois, à Mons en Baroeul, un bal carnavalesque se prépare dans l’ombre, avec les artistes de la Compagnie La Mécanique du Fluide… Marionnettes géantes et masques effrayants s’apprêtent à envahir le carnaval de Mons en Baroeul du 25 mars, alors joignez-vous à la fête et venez en créer le terrifiant décor à la bibliothèque le 25 février, lors de deux ateliers : à 10h30 et à 15h30 (durée 1h30), dès 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T10:30:00+01:00

2023-02-25T17:00:00+01:00 La Mécanique du Fluide

Détails Catégories d’évènement: Mons-en-Barœul, Nord Autres Lieu Mons-en-Barœul / Bibliothèque Adresse 2 Rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Ville Mons-en-Barœul Age minimum 6 Age maximum 121 lieuville Mons-en-Barœul / Bibliothèque Mons-en-Barœul Departement Nord

Mons-en-Barœul / Bibliothèque Mons-en-Barœul Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mons-en-baroeul/

La Petite Fabrique du bal des monstres Mons-en-Barœul / Bibliothèque 2023-02-25 was last modified: by La Petite Fabrique du bal des monstres Mons-en-Barœul / Bibliothèque Mons-en-Barœul / Bibliothèque 25 février 2023 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul / Bibliothèque Mons-en-Barœul

Mons-en-Barœul Nord