Bibliothèque rose (presque rouge…) Mons-en-Barœul / Bibliothèque, 21 janvier 2023, Mons-en-Barœul.

Sur réservation pour les ateliers à partir de 18h

Des animations enflammées jusqu’à 21h handicap moteur mi

Mons-en-Barœul / Bibliothèque 2 Rue de Normandie, 59370 Mons-en-Barœul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France

[Samedi, ça me dit !]

La bibliothèque vous aime…

Une journée autour du romantisme et de l’érotisme :

De 15h à 18h – Lettres d’amour

Entrée libre et tout public, avec la Compagnie Théâtre du Prisme

Participez à une chaîne de l’amour entre lecteurs de la bibliothèque, laissez parler votre romantisme, déclarez-nous votre flamme et vivez une journée 100% love !

De 18h à 19h30 – Atelier d’écriture poétique

Sur réservation, à partir de 16 ans, avec la Compagnie Du vent dans les mots

Les mots jouent avec le désir et se conjuguent à l’infini. Encore ? En corps ! On flirte avec les rimes. La nuit ne pourrait nuire à nos envies… de poésie. Et nous voilà, à coucher sur le papier ce que nous inspire le monde. Avec toi. En moi.

De 19h30 à 21h – Lectures sensuelles et gustatives

Sur réservation, à partir de 16 ans, avec la Compagnie Du vent dans les mots

Lecture en musique de textes poétiques, sensuels et amoureux avec Frédérique Lamblin (voix) et Gilles Anquez (musique).



