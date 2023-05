Vide grenier de Monplaisant Pré derrière la salle des fêtes, 20 août 2023, Monplaisant.

Le comité des fêtes de Monplaisant vous propose de participer à son Vide-grenier dans le pré derrière la salle des fêtes de Monplaisant le 20 août de 9h à 18h.

Infos : 05 53 31 66 26 – 06 77 38 07 05 – 06 77 38 66 34.

2023-08-20 à ; fin : 2023-08-20 18:00:00. .

Pré derrière la salle des fêtes

Monplaisant 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The festival committee of Monplaisant invites you to participate in its garage sale in the meadow behind the village hall of Monplaisant on August 20th from 9 am to 6 pm.

Information : 05 53 31 66 26 – 06 77 38 07 05 – 06 77 38 66 34

La comisión de fiestas de Monplaisant le invita a participar en su venta de garaje en el prado detrás del ayuntamiento de Monplaisant el 20 de agosto de 9h a 18h.

Información : 05 53 31 66 26 – 06 77 38 07 05 – 06 77 38 66 34

Das Festkomitee von Monplaisant schlägt Ihnen vor, am 20. August von 9 bis 18 Uhr an seinem Vide-grenier auf der Wiese hinter dem Festsaal von Monplaisant teilzunehmen.

Infos: 05 53 31 66 26 – 06 77 38 07 05 – 06 77 38 66 34

Mise à jour le 2023-05-12 par Périgord Noir Vallée Dordogne