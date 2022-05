Salon Métiers & Arts monpazier, dordogne, 27 mai 2022 10:00, Monpazier.

27 – 29 mai Sur place Entrée libre metiersdart@la-cab.fr

46 artisans d’art et artistes proposeront à la vente leurs créations originales. Un espace démonstration, un espace rencontre avec les formations et des ateliers jeune public vous attendent

Le prochain Salon Métiers & Arts aura lieu le 27-28-29 mai 2022 au cœur de la Bastide de Monpazier, village aux multiples labels pour son architecture remarquable et ses boutiques d’artisanat d’art et d’art. Regroupant près de 50 artisans d’art et artistes, le Salon se vit comme une déambulation, entre échoppes éphémères et boutiques pérennes, alliant savoir-faire uniques, techniques millénaires et créations d’exception.

La programmation du Salon, riche et diversifiée, dévoilera métiers et matières, connus et méconnus, d’artisans d’arts et artistes sélectionnés via 5 catégories de candidature : Hexagone, Région, Département, Réseau Grand Bergeracois et Jeune créateur.

De l’origami de bois aux malicieuses montgolfières en tissu, du verre au feutre, de la chaussure au chapeau, c’est un parcours pensé pour les 5 sens qui se déroule au Salon favorisant la découverte et les coups de cœur !

Programme :

Espace « Démonstrations »

Vendredi et samedi :

L’entreprise Bâtisseurs En Bastides réalisera un sol en pisé, un arc brisé en briques anciennes et de la taille de pierre en direct du Salon. Vincent Etienne, compagnon du devoir, et son équipe se feront un plaisir de vous expliquer les méthodes traditionnelles et l’art de bâtir, du crayon à la truelle.

D’autres démonstrations seront proposées au fil du Salon par les exposants.

Atelier Jeune Public – gratuit

Vendredi 27 mai à 14h, 15h et 16h : découverte de la technique du papier marbré avec Anne Lasserre. A partir de 6ans

Samedi 28 mai de 14h à 17h : l’estampe et la gravure : réalisation d’un monotype avec Rosario Marrero. A partir de 7ans.

Dimanche 29 mai à partir de 14h, tous les 30 minutes : réalisation d’un tampon en linogravure avec Betty Camps. A partir de 8 ans.

Inscription obligatoire auprès de la Médiathèque de Monpazier – 05 53 22 69 99 // mediatheque.monpazier@orange.fr

Espace « à la rencontre des formations Métiers d’Art »

Les jeunes talents du CAP Arts du bois du lycée Porte d’Aquitaine de Thiviers seront présents tout au long des 3 jours pour vous faire découvrir leurs futurs métiers : tournage et marqueterie à l’occasion de démonstrations et de jeux interactifs. Vous pourrez également découvrir les autres filières du lycée : CAP Ebénisterie, Brevet des Métiers d’Art en Ebénisterie, BTMS Conception et Réalisation en ébénisterie (Bac+2), CAP Maroquinerie et CAP et Bac Pro Sellerie générale.

Exposition temporaire à la médiathèque de Monpazier

A travers une rétrospective consacrée aux élèves du lycée des Métiers Sud-Périgord – Hélène Duc de Bergerac, découvrez leurs projets originaux et novateurs dans le domaine des Arts Appliqués et de la Chaudronnerie. Elèves de tous niveaux et toutes filières, guidés par leur professeur d’Arts Appliqués, Mme Rosario Naissant.

Plus d’info sur www.metiersdart-grandbergeracois.fr

monpazier, dordogne monpazier 24540 Monpazier Dordogne

vendredi 27 mai – 10h00 à 19h00

samedi 28 mai – 10h00 à 19h00

dimanche 29 mai – 10h00 à 18h00