Salon « Métiers & Art » – 10 au 12 septembre 2021 – Monpazier monpazier, dordogne, 10 septembre 2021 10:00-10 septembre 2021 18:00, Monpazier.

10 – 12 septembre Entrée libre

Salon des Métiers d’Art regroupant une quarantaine d’exposants qui vous proposeront objets du quotidien et œuvres d’art

Le prochain Salon Métiers & Arts aura lieu les 10-11-12 septembre 2021 au coeur de la Bastide de Monpazier sur le territoire du Grand Bergeracois. Cet événement phare regroupera plus de 40 Artisans d’Art et Artistes présents en boutiques et sous chapiteaux. L’occasion de découvrir un patrimoine matériel et immatériel mis en valeur par ces savoir-faire uniques.

Conçu sur trois jours, cet évènement est devenu un rendez-vous incontournable avec les Artisans d’Art et les Artistes du territoire, que l’on soit visiteur, amateur ou professionnel. En déambulant dans le superbe village de Monpazier, venez à la rencontre de ces créateurs qui donnent vie à la matière pour vous proposer objets du quotidien et œuvres d’art, coups de cœur et découvertes. Du verre, du cuir, du bois, du métal, du papier… Venez découvrir les matières sous toutes leurs formes !

La programmation 2021 s’appuiera sur la liste des sélectionnés de l’édition précédemment annulée. 5 appels à candidatures ont été lancés en début 2020 sur les catégories Hexagone, Région Nouvelle-Aquitaine, Dordogne, Jeunes créateurs et Réseau Grand Bergeracois.

monpazier, dordogne monpazier 24540 Monpazier Dordogne

vendredi 10 septembre – 10h00 à 19h00

samedi 11 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 12 septembre – 10h00 à 18h00