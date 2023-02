Démonstration tournage Monpazier, 1 avril 2023, Monpazier.

visite de l’atelier, démonstration tournage poterie, visite expo

Monpazier, bastide des Métiers d’ Art dynamique, est une des deux communes de Dordogne a porter le label « Villes et Métiers d’Art » qu’elle a obtenu en 2019.

Elle compte en ses murs plus de vingt artisans d’art et accueille le Salon des Métiers d’Art du Réseau du grand Bergeracois.

A l’occasion des JEMA, une dizaine d’entre eux vous ouvrent leur porte pour des rencontres singulières. L’occasion de découvrir des métiers d’art, des ateliers et d’assister à des démonstrations de savoir-faire, des échanges riches concernant les techniques et matériaux utilisés.

Sensibles à l’avenir et à l’évolution du secteur des métiers d’art, les artisans souhaitent sensibiliser leur public au sens de l’objet « fait main », à la transmission et valorisation de leurs métiers, pour sublimer votre quotidien.

Un accueil jeune public se fera en partenariat avec l’école primaire de Monpazier, afin de leur faire découvrir ces métiers, et pourquoi pas, susciter de nouvelles vocations.

Ainsi, durant ces deux jours, vous pourrez découvrir (entre autre) :

Marqueterie, tadelakt & scagliola, vitrail, création textile, création de bijoux, céramique, bois tourné, reliure …

Enfin, vous pourrez également participer, en famille, à un jeu de “questions/réponses” autour de ces savoir-faire, qui vous mènera d’atelier en atelier au sein de cette magnifique bastide.



