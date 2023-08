Salon des 7 sens Monpazier, 3 septembre 2023, Monpazier.

Monpazier,Dordogne

Salon des 7 sens à Monpazier !

Vous trouverez sur place des artisans créateurs, des bijoux en pierres naturelles, des huiles essentielles, des produits bien-être, médiums et thérapeutes. Il y aura aussi des tattoo flash sur place..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 18:00:00. EUR.

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Salon des 7 sens in Monpazier!

You’ll find onsite artisan creators, natural stone jewelry, essential oils, well-being products, mediums and therapists. There will also be flash tattoos on site.

¡La feria de los 7 sentidos en Monpazier!

Podrá encontrar artesanos creativos, joyas de piedras naturales, aceites esenciales, productos de bienestar, médiums y terapeutas. También habrá tatuajes flash in situ.

Messe der 7 Sinne in Monpazier!

Vor Ort finden Sie kreative Kunsthandwerker, Schmuck aus Natursteinen, ätherische Öle, Wellnessprodukte, Medien und Therapeuten. Es werden auch Flash-Tattoos vor Ort angeboten.

