Café littéraire autour de Didier Trimoulet 14 rue Saint-Jacques, 15 avril 2023, Monpazier.

La médiathèque de Monpazier vous invite à son café littéraire consacré au poète Didier Trimoulet..

14 rue Saint-Jacques

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The media library of Monpazier invites you to its literary café dedicated to the poet Didier Trimoulet.

La mediateca de Monpazier le invita a su café literario dedicado al poeta Didier Trimoulet.

Die Mediathek von Monpazier lädt Sie zu ihrem Literaturcafé ein, das dem Dichter Didier Trimoulet gewidmet ist.

