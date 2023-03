Journées Européennes des Métiers d’Art Monpazier Monpazier Catégories d’Évènement: Dordogne

Monpazier

Journées Européennes des Métiers d’Art, 2 avril 2023, Monpazier Monpazier. Journées Européennes des Métiers d’Art Monpazier Dordogne

2023-04-02 – 2023-04-02 Monpazier

Dordogne Monpazier . Dimanche 2 avril de 10h à 18h, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, les artisans d’art de Monpazier vous proposent une découverte de leurs métiers à travers des échanges, des démonstrations et un jeu de piste qui vous mènera d’ateliers en ateliers. Dimanche 2 avril de 10h à 18h, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, les artisans d’art de Monpazier vous proposent une découverte de leurs métiers à travers des échanges, des démonstrations et un jeu de piste qui vous mènera d’ateliers en ateliers. +33 5 53 27 30 09 Délégation générale du Grand Bergeracois

Monpazier

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Monpazier Autres Lieu Monpazier Adresse Monpazier Dordogne Ville Monpazier Monpazier Departement Dordogne Tarif Lieu Ville Monpazier

Monpazier Monpazier Monpazier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monpazier monpazier/

Journées Européennes des Métiers d’Art 2023-04-02 was last modified: by Journées Européennes des Métiers d’Art Monpazier 2 avril 2023 Dordogne Monpazier Monpazier, Dordogne

Monpazier Monpazier Dordogne