MONOPOLIS 2021 Belfort, 18 juin 2021-18 juin 2021, Belfort. MONOPOLIS 2021 2021-06-18 – 2021-07-24 Restaurant « Les comptoirs de l'étang » 2 rue de l'étang
Belfort 90000

Belfort 90000 Belfort Territoire de Belfort 13 25 EUR Ce spectacle est une comédie musicale moderne et dynamique, inspirée de l’opéra rock Starmania, qui vous fera voyager dans un Occident en pleine campagne électorale. Vous reconnaitrez dans ce spectacle de nombreuses chansons très connues.

Les représentations se dérouleront au restaurant d'entreprise situé sur le Techn'Hom. reservations@treteaux90.asso.fr +33 3 84 22 66 76 http://www.treteaux90.asso.fr/

Les représentations se dérouleront au restaurant d’entreprise situé sur le Techn’Hom.

