Monophonics – Rock School Barbey

Rock School Barbey, le vendredi 1 avril 2022 à 20:30

En 2019, le multi-instrumentiste et chanteur californien **Kelly Finnigan** s’aventurait en solo pour sortir _** »The Tales People Tell »**_, véritable bijou de soul symphonique et sensuelle. Après cet écart glorieux, l’artiste retrouve son combo psych-soul Monophonics pour une nouvelle aventure collective intitulée « It’s Only Us », un long-format sur Colemine Records, label Soul, Funk de **Black Pumas**, **Durand Jones** & **The Indications** basé dans l’Ohio. Depuis dix ans le groupe perpétue l’immense richesse de l’héritage **soul** de la baie de San Francisco avec ce son intemporel qui mêle soul cinématographique et psych rock. A la frontière entre deep soul, northern soul et sweet soul, **Monophonics** alterne les atmosphères et les tempos, passant avec classe d’une soul aux textures chaleureuses à un groove furieux. Des arrangements et des orchestrations qui évoluent sans cesse chez les **Monophonics** qui ajoutent ici mellotron, guitare Lap Steel, harpe ou Moog. Le groupe développe un son original et intemporel qui prend toute sa puissance émotionnelle quand la voix irrésistible de **Kelly Finnigan** chante l’amour, les ruptures relationnelles, les problèmes de santé mentale, la violence armée et les luttes de pouvoir.

20€ (Prévente) / 23€ (Sur place)

Le combo psyché-soul de la baie de San Francisco sortira un cinquième album en mars 2022, un nouveau sommet de cette soul aux orchestrations luxuriantes qui prône l’unité.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T23:00:00