LA COOPERATIVE DE MAI 1- 2022-013722 / 2-2022-013701 3- 2022-013721 Parce que la soul restera à jamais une affaire de cœur et d’élégance, quoi qu’il arrive. Et pour qui a embrassé la baie de San Francisco un matin d’été, ou rêvé de prendre le volant d’une Chevelle rutilante, du cinémascope plein les yeux, il ne reste qu’à tomber amoureux. D’un groupe, d’un disque, d’un orgue, d’une volée de cuivres claquante, d’une batterie sèche comme le bois d’une Gibson rouge vif. Emmenés par un Kelly Finnigan irrésistible, les Monophonics atteignent des sommets, collectif héritier de la soul west coast, un rien psyché, un peu deep soul, très câlin, très groove. La classe est intemporelle, les musiciens absolument impeccables, les arrangements à tomber par terre. A pleurer même. Album immensément riche, It’s Only Us entre par la grande porte dans l’Histoire de la soul, et c’est une chance inouïe (je répète, inouïe !) de les avoir ici, là, tout près, sur la scène du Club. Monophonics Monophonics

LA PETITE COOPE(COOPERATIVE DE MAI) CLERMONT FERRAND RUE SERGE GAINSBOURG Puy-de-Dôme

