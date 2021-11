Monophonics Dijon, 29 mars 2022, Dijon.

Monophonics (US)

Le combo psyché-soul de la baie de San Francisco sortira un cinquième album en mars 2022, un nouveau sommet de cette soul aux orchestrations luxuriantes qui prône l’unité. À la frontière entre deep soul, northern soul et sweet soul, Monophonics alterne les atmosphères et les tempos, passant avec classe d’une soul aux textures chaleureuses à un groove furieux. Des arrangements et des orchestrations qui évoluent sans cesse chez les Monophonics qui ajoutent ici mellotron, guitare Lap Steel, harpe ou Moog.

